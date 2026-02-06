Presidenti di Torino e Napoli in audizione alla Commissione Antimafia

Il presidente del Torino, domani avversario della Fiorentina, Urbano Cairo, è stato convocato giovedì prossimo, 12 febbraio, dalla Commissione parlamentare Antimafia che ascolterà in audizione anche il presidente del Napoli e il direttore generale dell’Atalanta. Lo scrive "Calcio e Finanza".

In particolare - si legge - il comitato “Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive” ha convocato, a Palazzo San Macuto, alle 8.30 Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e alle 14 Urbano Cairo, presidente del Torino.

Alle 15 della stessa giornata sarà la volta di Umberto Marino, direttore generale – area istituzionale dell’Atalanta. Le audizioni dei rappresentanti dei tre club seguono quelle delle scorse settimane che hanno riguardato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il presidente della Juventus Gianluca Ferrero e il presidente del Milan Paolo Scaroni.