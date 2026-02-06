Social Torino, Simeone suona la carica: "Eccomi, che voglia di tornare in campo"

L'attaccante del Torino, ed ex centravanti anche della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui sembra far intuire come il suo ritorno in campo dopo l'infortunio sia vicino. L'argentino, che ha commento del video pubblicato che lo ritrae impegnato sul campo, ha scritto: ""Eccomi, che voglia di tornare in campo.

Forza Torino", lascia intendere come un suo recupero in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina potrebbe essere sempre più probabile. Questo il post: