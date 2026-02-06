Social
Torino, Simeone suona la carica: "Eccomi, che voglia di tornare in campo"
FirenzeViola.it
L'attaccante del Torino, ed ex centravanti anche della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post in cui sembra far intuire come il suo ritorno in campo dopo l'infortunio sia vicino. L'argentino, che ha commento del video pubblicato che lo ritrae impegnato sul campo, ha scritto: ""Eccomi, che voglia di tornare in campo.
Forza Torino", lascia intendere come un suo recupero in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina potrebbe essere sempre più probabile. Questo il post:
Pubblicità
Avversari
Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolaredi Luca Calamai
Le più lette
1 Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
2 Paratici convince e rompe con il passato. Una cultura da costruire dopo aver messo in moto il carrarmato
Copertina
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Lorenzo Di BenedettoMercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com