Torino, Baroni: "A Firenze gara importantissima. Ismajili out, Adams e Simeone ci sono"

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha presentato poco fa in conferenza stampa la partita di domani contro la Fiorentina. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "La classifica non ci piace e vogliamo migliorarla. Io per primo, dobbiamo creare le condizioni per allontanarci: è il primo obiettivi. Poi ci sono tanti altri obiettivi come crescere e costruire"

Come stanno gli infortunati?: "Ismajli è ancora fermo, gli altri stanno piano piano rientrando. La ravvicinata delle due gare ci ha permesso di fare un buon lavoro, tutelando chi ha giocato. A Firenze è una gara importantissima e ci teniamo, troviamo un avversario che giocherà con veemenza e determinazione. Sotto questo aspetto dovremo essere al livello".

Sulle condizioni di Adams, Simeone e Njie: "Adams stava meglio e si è allenato, Simeone è in avvicinamento e sta bene: gli occorre minutaggio, spero lo ritrovi velocemente. Njie a Monza è uscito per crampi, ieri è stato a risposo ma sarà della partita".