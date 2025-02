Qui Como, ecco i convocati per la Fiorentina: out Van der Brempt, torna Kempf

E’ stata diramata la lista dei giocatori convocati da Cesc Fabregas per la trasferta di domani a Firenze. Per uno che rientra nei convocati rispetto alla partita di venerdì scorso, cioè Kempf, ce n’è uno che esce, vale a dire Van der Brempt nuovamente infortunatosi al flessore. Oltre allo squalificato Fadera, mancheranno anche Vojvoda, Moreno, Sergi Roberto, Dele Alli, Gabrielloni e Azòn, tutti per problemi fisici.

PORTIERI: Butez, Reina, Vigorito;

DIFENSORI: Iovine, Smolcic, Kempf, Goldaniga, Dossena, Jack, Valle, Lesjak;

CENTROCAMPISTI: Engelhardt, Caqueret, Da Cunha, Perrone, Braunoder, Strefezza, Paz, Ikoné, Diao;

ATTACCANTI: Douvikas, Cutrone.