Qui Cagliari, ecco il nuovo Cagliari di Pisacane: davanti Luvumbo-Esposito

Il Corriere dello Sport analizza la rosa del Cagliari e la situazione dei rossoblu, primo avversario domani pomeriggio alla Unipol Domus Arena dei viola di Pioli. Un Cagliari completamente rinnovato, a partire dalla panchina, dove siederà l'esordiente Fabio Pisacane, ma anche in campo con 5 titolari della passata stagione che hanno salutato. Augello, Makoumbou, Viola, Zortea e Piccoli. Al posto di Piccoli in attacco contro i viola dovrebbero giocare Sebastiano Esposito, alungo obiettivo di mercato dei gigliati in questa sessione di calciomercato, e Zito Luvumbo. Pisacane ancora non ha sciolto le riserve sul modulo.

I dubbi maggiori riguardano la difesa, in piena emergenza nonostante i recuperi di due titolari come Mina e Luperto. In caso di 3-5-2 accanto a loro agirà Deiola, di ruolo centrocampista. In mediana dovrebbe trovare spazio un altro ex di giornata, l'altro è Mina, come Michael Folorunsho.