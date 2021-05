QUI BOLOGNA, Il probabile undici di mister Mihajlovic

Il Bologna oggi dovrà fare a meno di Schouten, squalificato per una giornata dopo il rosso rimediato a Bergamo. Al suo posto, al fianco di Svanberg, dovrebbe esserci Poli, viste le contestuali assenze di Medel e Dominguez. Allarme rosso anche in difesa, con Mihajlovic che però recupera in extremis Tomiyasu. Il reparto arretrato, quindi, dovrebbe essere composto dal giapponese, Danilo, Soumaoro e De Silvestri; più difficile la riconferma di Antov a sinistra. A completare l'11 felsinea, oltre al solito Skorupski in porta, dovrebbero vedersi ancora una volta Skov Olsen, Soriano e Barrow dietro Palacio. Per l'occasione saranno out anche di Hickey, Dijks, Santander e, se non recupera, Sansone.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, De Silvestri; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palcio.