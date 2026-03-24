Amatucci: "Rifarei sempre la scelta di giocare in Spagna. Quanto calore dal tifo"

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Il centrocampista del Las Palmas Lorenzo Amtucci, classe 2004 di proprietà della Fiorentina, si è raccontato a Cronache di Spogliatoio, facendo un bilancio sulla sua esperienza in Spagna. Ecco le sue parole più significative: "All'inizio c'è stata un po' di incoscienza nel fare questa scelta ma sognavo da sempre di giocare in Spagna, nel Barcellona. Per cui, rifarei tutto perché qui sono felice. Sull'isola si sta benissimo, ho fatto il mio primo bagno a gennaio. I tifosi vengono in 20mila allo stadio e sono caldissimi. Non è vero che in Italia non fanno giocare i giovani, solo che devi essere già pronto e al top.

In Spagna è diverso. Qui le società hanno meno soldi, non possono permettersi troppi calciatori dall'estero. Quindi puntano sui propri, per valorizzarli e rivenderli. Le differenze di gioco? In Spagna si provano di più gli spazi stretti, in tempi di reazione veloci. Non mi ero mai allenato in questo modo e per questo mi ci è voluto tempo per adattarmi".