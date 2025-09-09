Primo allenamento con il Napoli per Hojlund: il report dall'allenamento

Il Napoli prosegue il programma di allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina, sabato alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi. De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera sono rientrati dagli impegni con le nazionali. Nella seduta pomeridiana la squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono rientrati dalle competizioni internazionali hanno svolto una sessione di recupero ed esercizi basati sulla forza. Lavoro di forza e parte tecnica per il resto del gruppo. Primo allenamento per il nuovo acquisto Hojlund che quindi sarà a disposizione di Conte per la trasferta di Firenze.