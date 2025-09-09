Primo allenamento con il Napoli per Hojlund: il report dall'allenamento
FirenzeViola.it
Il Napoli prosegue il programma di allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina, sabato alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi. De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera sono rientrati dagli impegni con le nazionali. Nella seduta pomeridiana la squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono rientrati dalle competizioni internazionali hanno svolto una sessione di recupero ed esercizi basati sulla forza. Lavoro di forza e parte tecnica per il resto del gruppo. Primo allenamento per il nuovo acquisto Hojlund che quindi sarà a disposizione di Conte per la trasferta di Firenze.
Pubblicità
Avversari
Fiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...di Angelo Giorgetti
Le più lette
2 Fiorentina, hai l’occasione per cercare la svolta contro i più forti. La carica di Pioli: ‘Calendario non tosto, ma bello’. Napoli e Como ci daranno risposte vere. Nicolussi e Fagioli insieme, bella idea. E sul Franchi...
4 Zazzaroni sull'attacco dell'Italia: "Kean non ci sembrava centratissimo, Gattuso lo ha rivalutato"
Copertina
FirenzeViolaConvincere Gattuso e Pioli, le sfide di Luca Ranieri che riparte dal premio "Nereo Rocco"
Dagli inviatiSartori: "Kean è un top attaccante, può crescere ancora e diventare tra i più forti d'Europa. Io vicino alla Fiorentina..."
Mario TeneraniFiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di Conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamola
Tommaso LoretoDa Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com