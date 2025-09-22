Presidente Pisa: "Gilardino preparato e sa motivare senza alzare la voce. Stengs fuori per mesi"

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, prossimo avversario della Fiorentina e stasera in campo a Napoli, a Dazn ha parlato della sua squadra ed anche di Gilardino: "Un ragazzo straordinario, che sa motivare senza usare paroloni o alzare la voce. E' molto preparato, è piemontese come il sottoscritto, per cui ci troviamo benissimo. Le nostre aspettative sono quelle di fare un campionato che ci porti alla salvezza".

Sulla formazione: "Sarà la prima partita che Nzola farà dall'inizio. Puntavamo molto su Stengs, ma ha avuto un problema muscolare che lo terrà fuori per mesi. Un incidente come quello di Lukaku, quindi non un bell'incidente. Poi abbiamo recuperato altri giocatori come Estevez, Leris.