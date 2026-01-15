Orsolini segna e avverte i viola: "Gol e vittoria una boccata di ossigeno, Bologna ripartito"

Riccardo Orsolini al Bentegodi è tornato a segnare dopo un lungo digiuno che è coinciso anche con un periodo senza vittorie per il Bologna (che domenica ospiterà al Dall'Ara la Fiorentina: "Sì, è stata una boccata d'ossigeno perché venivamo da un periodo di crisi, tra virgolette, se così si può chiamare - ha detto in conferenza stampa, come riportato da Tuttomercatoweb - Noi giocatori offensivi eravamo rimasti un pochettino a secco e invece oggi abbiamo portato al gol quasi tutti lì davanti: io, Santi, Jens, Benja che ha fatto una grandissima partita. Se bisognava dare una risposta penso che l'abbiamo data, anche soffrendo, perché comunque questo è un campo difficile, una squadra che si sa difendere, ben attrezzata. Siamo molto contenti, ci portiamo a casa questi tre punti perché servono per muovere la classifica, visto che ultimamente abbiamo fatto un po' di fatica."

Non segnava da tanto in serie A, ha deciso di farlo proprio oggi:

"Sì, mi mancava un pochettino. Bene, penso che la miglior risposta non poteva esserci, quindi sono contento. Spero di continuare così perché stiamo lavorando tanto. È un periodo in cui anche quando le cose non vanno bene abbiamo lavorato a testa bassa, siamo stati zitti, non abbiamo detto mai una parola fuori posto. Abbiamo sofferto in silenzio, abbiamo ingoiato il boccone amaro, il rospo. Però questo è il calcio, questo è anche un po' una metafora della vita nel senso che non bisogna mai mollare e ci si rialza tutti insieme da grande gruppo quale siamo. Io sono contento, sono orgoglioso della prestazione dei miei compagni, dello staff, del mister, di tutti. Andiamo a casa veramente stra-stracontenti."

È ripartito il Bologna verso l'Europa?

"Lo spero, però guardiamo avanti partita dopo partita e non ci poniamo limiti."