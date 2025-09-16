Nico Paz al Como fino a giugno. I blancos pronti a riportarlo in Spagna

di Anna Dini

Nico Paz, il gioiellino del Como scuola Real Madrid, ha impressionato i tifosi di tutta Italia già nella scorsa stagione, e questa stagione è partito ancora meglio. La Serie A è iniziata da sole tre giornate e l'argentino ha già all'attivo 2 gol ed un assist. Corteggiato tutta l'estate dal Tottenham, blindato dal Como, ora Nico Paz è pronto a tornare in Spagna. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano il Real Madrid avrebbe intenzione di esercitare il diritto di recompra, previsto dall'accordo, a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2026.