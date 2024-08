NESTA, Fiorentina ha giocatori forti ma ora non al top

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Monza Alessandro Nesta ha parlato, come riportato dalla redazione di TuttoMonza.it, nel giorno dell'antivigilia del match contro la Fiorentina. Viola e brianzoli si sfideranno al Franchi domenica alle 18:30. Queste le parole del nuovo tecnico dei biancorossi:

"Sul mercato qualcosa deve uscire fuori. Dobbiamo fare qualcosa. La sfida tra me e Palladino c'è, è stato un allenatore importante per il Monza. La Fiorentina non è al top, così come non lo siamo noi. Tante squadre hanno problemi, è un momento in cui bisogna trovare la quadra e quello che vorremmo vedere. Noi veniamo da una sconfitta in casa, c'è bisogno di fare punti e qualcosa in più. Sensi non ha fatto il ritiro, è rientrato ed è riuscito, non è in condizione. Probabilmente sarà in panchina a Firenze".

"Djuric ha lavorato con continuità, Birindelli ha avuto un acciacco e non sappiamo se sarà della partita. La Fiorentina è una squadra forte, ha preso giocatori costosi e di livello con ambizioni importanti. Hanno grande fisicità davanti, pur avendo dei problemi anche loro. I loro giocatori devono adattarsi al gioco di Palladino, vedremo. Ognuno ha caratteristiche sue, deve dare il suo. Ci sono squadre che magari non fanno giocare certe figure, dipende anche da cosa ti lascia l'avversario in campo. Poi abbiamo perso col Genoa e ci sta, io rispetto tutte le analisi e le opinioni. Il problema è mettere cross in certo modo, quello che possiamo fare noi è migliorare i giocatori nell'individuale e poi il modo in cui andiamo ad attaccare l'area. Tante volte la dividiamo male o stiamo troppo fermi".