MONZA, Birindelli: "Chiediamo scusa ai tifosi, cerchiamo svolta"

Il difensore del Monza prossimo avversario della Fiorentina, Samuele Birindelli, a fine gara ha parlato a Dazn della sconfitta e delle proteste della tifoseria: "Con il cambio di allenatore stiamo cercando di arrivare alla svolta, la costante è ce non riusciamo a raccogliere risultati in base a quello che produciamo. Non smettiamo mai di crederci e secondo me l'atteggiamento, all’interno delle partite, è quello giusto. Ovviamente la classifica non aiuta, c'è tristezza e non è così scontato ripartire come nulla fosse.

Le scorie delle sconfitte si fanno sentire e dispiace per la contestazione dei tifosi: chiediamo scusa. Le critiche sono giuste, arrivano al termine di un girone d’andata in cui siamo stati sempre sostenuti dai nostri tifosi. Interroghiamoci sugli errori e proviamo a rialzarci".