MOGGI, Juve ok con lo Zenit, ma viola sono altra cosa

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato a 1 Station Radio dei bianconeri e delle opportunità che la squadra di Massimiliano Allegri, prossima avversaria della Fiorentina, avrà in questa stagione: "La Juventus questa stagione sta facendo il percorso al contrario rispetto a quello del Milan, bene in Champions e male in campionato. Certo che lo Zenit ed il Malmoe non sono banchi di prova all'altezza. Il vero test sarà sabato, se batteranno la Fiorentina potrebbero tornare in corsa in Italia anche se non per lo Scudetto, che credo sia compromesso.