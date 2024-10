MILAN, Si ferma Calabria. Out per la trasferta di Firenze

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Infortunio in casa Milan. I rossoneri, che domenica sera affronteranno al Franchi la Fiorentina, dovranno fare a meno di Davide Calabria. Il terzino destro di Fonseca, secondo quanto riportato da SkySport, ha accusato un problema al polpaccio sinistro e sarà quindi out per la trasferta di Firenze. Al suo posto pronto l'ex Tottenham Emerson Royal. DI seguito il post X di SkySport: