Giovanni Galli: "La Fiorentina ha le qualità per vincere. Va sfruttata l'assenza di Pulisic"

L'ex portiere di Fiorentina e Milan Giovanni Galli, che questa sera sarà premiato prima della partita come Leggenda Rossonera, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Nazione in cui ha parlato della sfida di San Siro e del momento delle due squadre. Queste le sue dichiarazioni a partire dai sentimenti che proverà questa sera e dalle emozioni di ricevere il premio Leggenda Rossonera: "Sono un tifoso viola, poi è chiaro che il Milan è nel mio cuore, come del resto Napoli e Torino. Il premio Leggenda Rossonera è una sorpresa e una grande emozione per quello che ho fatto e vinto col Milan".

Lei che di portieri se ne intende, chi sceglie tra De Gea e Maignan?

"Mi sento più vicino a De Gea, anche per il suo fisico che mi somiglia. In questo momento lo spagnolo ha il vantaggio rispetto a Maignan di aver fatto 10 anni di Manchester United. Il francese ha talento, si è affacciato da tre anni al Milan; certamente il futuro è suo".

Lei conosce bene Pioli e la Fiorentina, qual è il suo giudizio sul momento viola?

"Questa Fiorentina ha iniziato un percorso complesso. L’arrivo di Italiano ha trasformato un gruppo depresso in una squadra che funzionava, poi Palladino ha scelto un gioco di rimessa. Ora Pioli spinge per una Fiorentina che torni a essere padrona del gioco. Quindi il processo di riportare i giocatori a essere protagonisti non è semplice. Lo dico per esperienza diretta".

Stasera chi vince?

"La Fiorentina ora è come un serpente a sonagli che sonnecchia. Se qualcuno gli pesta la coda si sveglierà mordendo. Ha le qualità per farlo e vincere".

Ma davanti c’è il Milan di Allegri

"Bisogna approfittare delle assenze e quella di Pulisic è pesante. E’ lui il baricentro del Milan, come dovrebbe esserlo Gudmundsson per la Fiorentina. I viola non dovranno prestare il fianco alle ripartenze avversarie. Leao in velocità è letale".