FirenzeViola Pioli punta sui big. Kean ci prova con Gudmundsson e Fazzini a supporto. Pongracic favorito su Comuzzo

La Fiorentina vuole ripartire e vuole farlo già stasera allo stadio di San Siro, alle 20.45, contro il Milan. Stefano Pioli ha recuperato Kean e al momento sembra proprio lui in vantaggio su Piccoli: se starà bene anche oggi non ci saranno dubbi sulla scelta del tecnico per la partita. Tra l'altro anche Dodo sembra spoilerare la disponibilità di Kean postando la foto dello scorso anno contro il Milan quando il brasiliano fece l'assist proprio al centravanti viola.

In difesa Mari sembra candidato a mantenere la maglia da titolare con Ranieri a sinistra e più Pongracic (recuperato anche lui dalla botta presa in Nazionale) che Comuzzo a destra. A centrocampo con Dodo e Gosens esterni ci saranno Mandragora e Nicolussi Caviglia. Destinato ad una maglia (pur in ballottaggio con Fagioli) c'è Fazzini che farà da spola tra centrocampo e trequarti, con Gudmundsson. In attacco come detto, forfait dell'ultima ora a parte, ci sarà Kean. con Piccoli pronto a subentrare in caso di problemi.

Alle prese con tanti forfait invece Allegri che in attacco perde anche Nkunku e dunque si affida alla coppia Loftus-Cheek-Leao anche se Sky ha rilanciato di un possibile problema anche per Loftus-Cheek appunto e dunque risalgono le quotazioni di Gimenez oppure Saelemakers (unico giocatore recuperato in pratica tra quelli a rischio) avanza e a destra va Athekame. Dipenderà tutto dalle sensazioni del giocatore di oggi. In panchina ci sarà anche l'ex portiere viola Pietro. Terracciano. Ecco le probabili formazioni:

MILAN (3-5-1-1): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 4 Ricci, 14 Modric, 19 Fofana, 33 Bartesaghi; 7 Gimenez; 10 Leao. A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 8 Loftus-Cheek, 24 Athekame, 25 Balentien, 27 Odogu. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (3-4-2-1): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 14 Nicolussi C., 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 22 Fazzini; 20 Kean. A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 29 Fortini, 65 Parisi, 60 Kouadio, 15 Comuzzo, 26 Viti, 27 Ndour, 7 Sohm, 44 Fagioli, 11 Sabiri, 9 Dzeko, 91 Piccoli. Allenatore: Pioli.