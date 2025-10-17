Il Milan perde ancora pezzi. Estupinan e Nkunku in forte dubbio per la Fiorentina
FirenzeViola.it
Continua ad infittirsi la lista dei probabili assenti in vista della sfida alla Fiorentina in casa Milan, con Massimiliano Allegri che rischia di perdere altri due potenziali titolari. Come riporta infatti Sky Sport Pervis Estupinian è in forte dubbio. L'ecuadoriano anche oggi ha svolto lavoro a parte per un problema alla caviglia che si trascina dalla nazionale.
Terapie invece per Nkunku che dopo il pestone all’alluce rimediato con la Francia oggi ha effettuato terapie. Per il francese si tenterà un recupero in extremis al massimo per la panchina ma è molto complicato.
Pubblicità
Avversari
Pioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valerodi Luca Calamai
Le più lette
1 Pioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valero
2 Milan-Fiorentina, difese a confronto. Il Corriere Fiorentino: "A casa di Allegri, Pioli cerca la svolta"
3 Pioli: "Kean, buone sensazioni ma decido domani. Ecco cosa mi ha detto Commisso. Se c'è un Dio del calcio..."
Copertina
Lorenzo Di BenedettoCara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
Angelo GiorgettiBrivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lunga
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com