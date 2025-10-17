Il Milan perde ancora pezzi. Estupinan e Nkunku in forte dubbio per la Fiorentina

Il Milan perde ancora pezzi. Estupinan e Nkunku in forte dubbio per la Fiorentina
di Redazione FV

Continua ad infittirsi la lista dei probabili assenti in vista della sfida alla Fiorentina in casa Milan, con Massimiliano Allegri che rischia di perdere altri due potenziali titolari. Come riporta infatti Sky Sport Pervis Estupinian è in forte dubbio. L'ecuadoriano anche oggi ha svolto lavoro a parte per un problema alla caviglia che si trascina dalla nazionale.

Terapie invece per Nkunku che dopo il pestone all’alluce rimediato con la Francia oggi ha effettuato terapie. Per il francese si tenterà un recupero in extremis al massimo per la panchina ma è molto complicato.