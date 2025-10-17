Milan, per Pulisic lesione di basso grado al bicipite femorale: out almeno 10 giorni
Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali questo fine settimana riparte la Serie A con la Fiorentina che sarà attesa dalla complicata trasferta, in programma domenica alle 20:45, di San Siro contro il Milan. Per quanto riguarda la situazione infortuni in casa rossonera arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Christian Pulisic. Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la risonanza magnetica eseguita oggi ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro.
Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni. Si tratta degli stessi tempi di recupero di Adrien Rabiot. Salgono quindi a due i calciatori importanti persi da Massimiliano Allegri e che potrebbero tornare a disposizione addirittura dopo la prossima sosta in programma a novembre.
