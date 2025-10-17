Milan, Allegri è pronto a lanciare Athekame sulla destra viste le assenze

Milan, Allegri è pronto a lanciare Athekame sulla destra viste le assenzeFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00Avversari
di Redazione FV

Il Milan di Max Allegri si prepara ad accogliere la Fiorentina domenica sera a San Siro, al rientro da una sosta per le Nazionali molto problematica visti i numerosi infortuni patiti dai rossoneri in questi giorni. Out Rabiot e Pulisic, i rossoneri dovranno fare di necessità virtù domenica sera a San Siro contro la squadra allenata dall'ex Stefano Pioli, in crisi di risultati in campionati.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Allegri potrebbe optare per Atekame sulla fascia. Non essendo al meglio nemmeno Estupinian, la scelta potrebbe dunque ripiegare sul giovane acquisto estivo, visto che sulla destra Saelemaekers è recuperato, ma non è ancora al 100%: 