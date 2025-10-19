FirenzeViola Milan-Fiorentina, totoformazione: Kean ci sarà. Dietro di lui Gud e Fazzini. Ok Pongracic

vedi letture

La domenica di Serie A si chiude questa sera al Meazza con la sfida tra Milan e Fiorentina. I viola, reduci dalla sconfitta casalinga contro la Roma nell'ultimo turno prima della sosta, sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Dall'altra parte invece i rossoneri vogliono dare continuità alla striscia di risultati utili consecutivi iniziata con il successo di Lecce alla seconda giornata di campionato. Massimiliano Allegri dovrà far fronte ad una situazione infortuni complicata con giocatori importanti come Rabiot, Pulisic, Nkunku ed Estupinan che sono stati costretti al forfait dopo i problemi fisici accusati in nazionale.

Qualche acciaccato, a partire da Moise Kean rientrato con un problema alla caviglia dal doppio impegno dell'Italia, c'è anche in casa Fiorentina. Il centravanti classe 2000 è stato convocato e dovrebbe pure partire titolare. Convocato dopo la fascite plantare che lo aveva costretto a saltare la chiamata della nazionale svizzera anche Sohm, mentre out per una lombalgia e i postimi di un'influenza Richardson. Pioli dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 con il solito terzetto difensivo, quello composto da Pongracic, Marì e Ranieri, davanti a De Gea. In mediana confermati Nicolussi Caviglia e Mandragora con Dodo e Gosens sulle corsie esterne. Davanti Kean ha dato risposte positive e dovrebbe essere regolarmente lui la punta centrale (tutti i quotidiani oggi in edicola lo hanno schierato titolare). Alle sue spalle invece agiranno Fazzini e Gudmundsson. Quasi tutti i giornali sono concordi con questo probabile undici. L'unico in disaccordo è il Corriere dello Sport che inserisce Fagioli come mezzala al posto di Fazzini.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match di questa sera contro il Milan secondo i principali quotidiani sportivi oggi in edicola:

La Gazzetta dello Sport (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Gudmundsson, Fazzini; Kean.

Corriere dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Tuttosport (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean.

Corriere Fiorentino (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Gudmundsson, Fazzini; Kean.

La Nazione (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Gudmundsson, Fazzini; Kean.

La Repubblica (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Gudmundsson, Fazzini; Kean.

FirenzeViola.it (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Gudmundsson, Fazzini; Kean.