Leao e Kean, sfida tra amici a colpi di musica e gol

Leao e Kean dovrebbero essere entrambi titolari questa sera a San Siro. Leao anche in virtù dell'emergenza infortuni in casa Milan, Kean con un recupero lampo dopo la distorsione alla caviglia subita in nazionale. I due attaccanti, questa sera avversari in campo, fuori dal terreno di gioco sono amici e uniti dalla passione per la musica. Il portoghese ha già all'attivo tre album, "Beginning", "My life in each verse" e "12:12", sotto il nome d'arte di "Way 45". L'ex Juventus invece, nome d'arte KMB, dopo aver spopolato su TikTok è uscito con il suo primo album "Chosen" per poi pubblicare anche un singolo, finito pure sul videogioco Fc26, "Bombay". Su Spotify gli ascolti premiano Kean ma stasera, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, dovrà parlare il campo.

Entrambi sono alla ricerca del gol, nessuno dei due infatti ha ancora segnato in Serie A. Leao, ancora mai sceso in campo da titolare in campionato, a cause delle assenze di Pulisic e Nkunku giocherà da prima punta con l'obiettivo di far esultare San Siro. Dall'altra parte Kean stringerà i denti e nonostante non sia al 100% ha rassicurato di Pioli di sentirsi pronto per giocare. Nel provino di oggi le sue condizioni fisiche verrano rivalutate, non dovesse farcela pronto al suo posto Piccoli.