MILAN, I convocati: out Mandzukic, Leao, Romagnoli

Tante assenze per Stefano Pioli. Il tecnico del Milan ha diramato la lista dei calciatori convocati per la gara di domani contro la Fiorentina. Out Romagnoli (e Calabria) in difesa, ma soprattutto Leao e Mandzukic in attacco, oltre allo squalificato Rebic.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Stanga, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Tonin.