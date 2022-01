Il Cagliari Calcio ha comunicato pochi istanti fa che la conferenza stampa di Walter Mazzarri, inizialmente prevista per le 12:15, è stata annullata. I tesserati stanno svolgendo ulteriori test sanitari e la situazione è in evoluzione in attesa degli esiti. I sardi comunque si alleneranno regolarmente in attesa della Fiorentina.