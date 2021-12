MANFREDINI, Ieri avremmo meritato qualcosa in più

Ospite delle colonne di OttoPagine, Niccolò Manfredini, portiere del Benevento ieri sera in campo nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta incassata dai viola: "Non è facile per nessuno non avere continuità, ma credo che il lavoro settimanale sia fondamentale per farsi trovare pronto. È stata una partita emozionante perché ho giocato tre anni a Firenze. Trovare una delle squadre più in forma della serie A è stato bello. Siamo stati capaci di fare una grandissima partita, meritavamo qualcosa di più. Quando una squadra ha delle idee chiare puoi affrontare compagini forti come la Fiorentina e noi lo abbiamo dimostrato. Siamo in una fase costante di crescita. I periodi difficili capitano a tutti. La linea è sempre quella, cerchiamo di lavorare sui concetti che vuole il mister. C’è da parte di tutti grande disponibilità e non poteva che essere altrimenti perché quando lavori al massimo, poi la domenica te lo ritrovi".