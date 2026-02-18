Qui Pisa: un derby da giocare con poco da perdere, i nerazzurri si preparano alla gara con la Fiorentina

A cinque giorni da un Monday Night che sa di ultima spiaggia, il Pisa si prepara a vivere il derby più strano e decisivo degli ultimi anni. Lo scrive Tuttomercatoweb.com: senza il muro nerazzurro a coprire le spalle al Franchi, la squadra di Hiljemark dovrà trovare dentro di sé quel rumore che mancherà sugli spalti, consapevole che la matematica non concede più appelli. Con i nerazzurri fanalino di coda a 15 punti e la Fiorentina terzultima a 21, il divario di sei lunghezze trasforma la sfida in un bivio: vincere significa riaprire il campionato, perdere vorrebbe dire vedere la Viola scappare via e il blocco salvezza (Lecce, Cremonese e Genoa, ora distanti ben 9 punti a quota 24) diventare un miraggio.

Il momento del Pisa rimane complicatissimo: la sconfitta col Milan ha mostrato una fase difensiva di sacrificio estremo (con Loyola che ha corso quasi 12 km, oscurando persino il centrocampo rossonero), mentre il pareggio di Verona ha evidenziato un catenaccio attivo capace di produrre 8 tiri in area. È su questa solidità che si innestano i nuovi singoli: Bozhinov non porta solo ordine dietro, ma ha tempi di inserimento (il gol annullato col Sassuolo su azione manovrata ne è la prova), mentre la coppia Durosinmi–Stojlkovic garantisce finalmente peso offensivo. E poi c'è il fattore Iling Jr: l’inglese ha dimostrato di essere l’uomo del cambio di passo, una variabile tattica devastante sia che Hiljemark decida di scatenarlo dal primo minuto per aggredire subito, sia che lo utilizzi a gara in corso per spaccare in due una difesa viola stanca.