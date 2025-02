Lecce, Danilo Veiga: "Arrabbiati e affamati per quanto successo con l'Udinese"

In casa Lecce c'è ancora tanta rabbia per quanto successo venerdì scorso: sconfitti in casa dall'Udinese per via di un rigore estremamente dubbio concesso dall'arbitro Kevin Bonacina su richiamo del Var (l'Aia si è già pronunciata sull'episodio, ammettendo come la decisione presa sia stata sbagliata) i giallorossi si preparano ad affrontare la sfida contro la Fiorentina ancor più motivati per quanto successo. Lo conferma Danilo Veiga, terzino portoghese arrivato in Salento a gennaio dall'Estrela Amadora. Queste le parole del classe 2002 a Piazza Giallorossa: "La verità è che noi dobbiamo dimenticare ciò che è successo, metterlo da parte. Sappiamo tutti com'è andata ma non si può tornare indietro. Siamo affamati, vogliamo fare punti per avere una posizione di classifica più tranquilla. Attualmente possiamo recriminare su ciò che è successo, ma in realtà il nostro obiettivo è quello di andare avanti e svoltare.

Arrabbiati in quei momenti? Certo, assolutamente. La rabbia c'è, ma noi calciatori, sia coloro che sono in campo e chi è in panchina, non possiamo avere degli atteggiamenti sbagliati. Dobbiamo fare molta attenzione e trattenere il nervosismo che inevitabilmente c'è. Io ero in panchina e ho vissuto tutto in prima persona. Più che altro noi giocatori dalla panchina è vero che siamo fuori, in quel momento, ma mentalmente siamo dentro la partita.

Perché analizziamo attentamente tutto ciò che fanno i nostri compagni, per capire quando siamo chiamati a subentrare, cosa dobbiamo fare di diverso e siamo molto attenti ai dettagli, perché in quei momenti concitati di partita, la differenza la fanno proprio i dettagli.

La partita l'abbiamo preparata bene, poi i piani sono saltati anche per via della sostituzione di un giocatore fondamentale come Lucca poco dopo la mezz'ora di gioco. Perché noi l'avevamo preparata in modo tale da sapere che sul centravanti si sarebbero concentrate la maggior parte delle azioni degli avversari con dei palloni verso Lucca. Poi nel giro di pochi minuti l'Udinese ha cambiato completamente tattica".