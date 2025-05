Dagli inviati Palladino: "C'è rammarico ma dobbiamo essere orgogliosi. Giovedì una finale"

vedi letture

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino si è espresso così dalla sala stampa dello stdio Olimpico di Roma al termine del match perso 1-0 contro i giallorossi: "Ringrazio mister Ranieri per le parole perché è un grande allenatore e una grande persona. Faccio i complimenti alla Roma perché ha fatto tanti risultati positivi e stanno facendo qualcosa di straordinario. La partita è stata ottima da parte nostra, abbiamo avuto tante occasioni. Svilar è stato strepitoso, purtroppo oggi gli episodi non ci sono andati bene ma dobbiamo essere orgogliosi. Non dobbiamo buttarci giù perché la lotta all'Europa è ancora aperta. Adesso penseremo a giovedì che è una finale per noi. Oggi è stata fatta una grande prestazione".

Soddisfatto di chi fino ad ora ha giocato meno?

"Molto. Credo in tutti i ragazzi e do la possibilità a tutti di giocare. Sono ragazzi seri, che ci tengono e sono competitivi. Do l'occasione a tutti. Oggi Richardson, ma anche Zaniolo e Ndour hanno fatto bene. Zaniolo l'ho visto motivato e l'ho buttato dentro. Sempre avuto una risposta positiva da chi ha giocato".

Se la sente di spezzare una lancia in favore di Zaniolo?

"Noi italiani a volte abbiamo dei campioni in casa e non li sappiamo coltivare. I campioni vanno protetti. Nicolò è stato un grande calciatore prima degli infortuni e ora sta ritrovando continuità con noi. Va protetto perché è un bravo ragazzo anche se viene beccato dai tifosi. Noi dovremmo proteggere i nostri talenti".

Sul match di Kean

"Kean ha fatto una grande prestazione. Ci mancava lì davanti. Ha avuto tante occasioni per segnare. C'è rammarico e dispiacere ma non possaimo buttarci giù. Dobbiamo essere orgogliosi. Giovedì abbiamo una finale e dobbiamo andare in camo con energia positiva".

Lei si è arrabbiato per i 3 secondi in più concessi dall'arbitro?

"Il mio cronometro dava 5-6 secondi in più. Mi aspettavo che l'arbitro fischiasse prima, una volta che la palla usciva dall'area di rigore. Invece l'ha fatta rimettere in mezzo ma non c'era polemica. Accettiamo il verdetto. Purtroppo oggi è andata così. Ci abbiamo provato fino alla fine ma purtroppo non siamo risuciti a segnare il gol del pareggio".

Giovedì vi giocate tutto?

"Dobbiamo essere orgogliosi che ci stiamo giocando un passaggio in finale e un posto in Europa. Noi vogliamo arrivare in fondo a tutto. Se non ce la faremo accetteremo tutti i giudizi".

Giovedì che Betis si aspetta?

"Ci aspettiamo un Betis che vuole passare il turno. Faremo il piano gara e cercheremo di metterli in difficoltà e passare. Cercheremo in tutti i modi di passare contro di loro. Sappiamo che hanno grandi individualità. Vogliamo un grande tifo. E anche oggi li ringrazio. Sappiamo che il Franchi sarà il nostro uomo in più".