FirenzeViola Roma-Fiorentina 1-0, le pagelle: il solito De Gea, Kean non demerita, Zaniolo non incide

DE GEA - Ottima risposta su Celik nel momento migliore dei suoi, superata la mezz’ora di gioco, poi fa ancora meglio su Shomurodov a ridosso dell’intervallo. Costretto ad arrendersi sulla deviazione ravvicinata di Dovbyk che vale il vantaggio giallorosso. Comincia il secondo tempo bloccando il tiro di Kone da fuori. Al solito fa più del suo mero dovere, 7

COMUZZO - Prima chiusura efficace su Dovbyk poi perde la posizione su Dovbyk che segna l’uno a zero. In avvio di ripresa si fa vedere qualche metro più avanti, 5,5

PABLO MARÌ - Sorpreso nell’azione del gol romanista anche lui non va su Dovbyk che incorna in rete da due passi. Più sicuro nella ripresa, 5,5

PONGRACIC - Spostato sul centro sinistra non sembra pagare troppo in un primo tempo in cui fa buona guardia. Ci prova con qualche iniziativa offensiva poi viene sostituito, 6

Dal 26’st BELTRAN - Entra per dare peso al reparto offensivo ma senza toccare troppi palloni, 6

PARISI - Nei primi 20’ si fa apprezzare in copertura, poi mantiene alta la guardia dalla sua parte prima di finire a sinistra a inizio ripresa. Dà sempre battaglia dalle sue parti, 6

RICHARDSON - Buon palleggio nella prima parte della gara anche se non disdegna qualche intervento più fisico. A inizio secondo tempo offre un buon pallone a Zaniolo che non ne approfitta ma lo spunto resta isolato, 5,5

Dal 26’st COLPANI - Si piazza sulla destra nel modulo rivisto sul 4-2-3-1 ma ha poco modo d’incidere, 6

MANDRAGORA - Chiamato a sostituire Cataldi si piazza al centro della linea mediana vincendo più di un duello. Trova un gran risposta di Svilar su un tiro da dentro l’area di rigore poi chiama bene al tiro Kean che trova un’altra parata del portiere. Dei centrocampisti è quello che sta meglio, 6,5

NDOUR - Si fa apprezzare su una ripartenza che consente a Kean di arrivare al tiro ma in generale nel primo tempo è troppo timido e spesso abusa nei retropassaggi. Con l’ingresso di Fagioli si ritrova a fare l’esterno destro poi rimedia il giallo per un gomito troppo alto, infine arretra ancora facendo il quarto a destra della retroguardia. Girovago, 5,5

Dal 44’st ADLI - S.v

GOSENS - Un paio di colpi lo rallentano dopo una ventina di minuti, poi però non arriva sul pallone che Shomurodov tramuta nella sponda vincente per il gol di Dovbyk. Convalescente, 5,5

Dal 1’st FAGIOLI - Entra benino alimentando il palleggio della Fiorentina in apertura di secondo tempo. Anche se perde un brutto pallone in mezzo al campo sul quale la Roma riparte pericolosamente va meglio rispetto alle ultime uscite, 6

ZANIOLO - Promosso titolare cerca di mettersi in mostra fin dalle prime battute anche se raramente trova lo spunto buono per tirare o servire Kean. Manca la deviazione in area in avvio di ripresa poi ci riprova subito dopo mandando alto sopra la traversa. Innocuo, 5

Dal 15’st GUDMUNDSSON - Ingresso poco appariscente, poi col passare del tempo trova la misure e fa vedere qualcosa di buono, 6

KEAN - Pericoloso almeno due volte a metà primo tempo trova sempre buone risposte da parte di Svilar. Chiude il primo tempo arrivando nuovamente al tiro anche se stavolta la conclusione è centrale. Il duello con il portiere giallorosso si ripete a 10’ dalla fine e anche in questa occasione il suo tiro viene parato. Finisce tra gli ammoniti per un intervento duro su Mancini, ma anche oggi ha confermato la sua importanza nell’attacco viola, 6,5

PALLADINO - Spazio al turnover con Zaniolo titolare a supporto di Kean e con Richardson e Ndour che completano il centrocampo insieme a Mandragora piazzato al centro davanti alla difesa. A un avvio guardingo segue un buon momento nel primo tempo con Kean che impegna il portiere avversario, poi però in pieno recupero (o forse oltre) i suoi si fanno sorprendere nell’azione del gol di Dovbyk. Dopo l’intervallo toglie un Gosens non al meglio inserendo Fagioli e spostando Ndour a destra, poi prova la carta Gudmundsson al posto di Zaniolo. Nell’ultimo quarto d’ora torna a 4 dietro provando Beltran e Colpani più larghi sulla trequarti, poi a fine inserisce pure Adli. Anche se ai punti la sua squadra non meritava di perdere il risultato è negativo e peggiora gli scenari del finale di campionato, 5,5