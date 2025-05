Dagli inviati Parisi: "Siamo delusi ma abbiamo fatto la prestazione. Giovedì il Franchi sarà un inferno"

L'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi si è espresso così dalla sala stampa dello stdio Olimpico di Roma al termine del match perso 1-0 contro i giallorossi: "C’è tanto rammarico, negli spogliatoi eravamo tutti delusi ma siamo consapevoli di aver fatto una grandissima prestazione. Dobbiamo continuare così perché ci aspetta una settimana di altissimo livello prima contro Real Betis e poi a Venezia. Andiamo avanti e pensiamo al futuro che questa ormai è andata. La classifica è corta e c’è ancora tanto da giocare".

Ci credete ancora alla qualificazione in Europa dal campionato a prescinere dalla Conference?

"Si, la Lazio ha scontri diretti importanti, anche la Roma ha l'Inter. Noi abbiamo il Venezia, ma non dobbiamo sottovalutarli. Le squadre che devono salvarsi hanno qualcosa in più. Noi dobbiamo restare concentrati, siamo forti e andiamo a mille in settimana. Non dobbiamo mollare ora perché ci giochiamo la stagione. Continuiamo così, oggi la sconfitta non la meritavamo perché abbiamo avuto tante occasioni. C’è da fare i complimenti a Svilar, ci prendiamo la sconfitta ma la prestazione è stata ottima".

C’è più l’orgoglio di essere venuti a Roma a giocarsela alla pari oppure il rammarico che nonostante una grande partita sono zero punti?

"C’è tantissimo rammarico, noi ce l’abbiamo messa tutta. Nel secondo tempo abbiamo messo sotto la Roma che è una squadra forte e ha tantissime qualità. La prestazione è stata ottima nonostante la grnade prestazione di giovedì contro il Betis. L’aspetto fisico è determinante, ma abbiamo messo sotto la Roma. Peccato per l’episodio dello svantaggio. Siamo venuti qui per fare la nostra partita e siamo convinti che con queste prestazioni possiamo toglierci soddisfazioni".

Il Franchi sarà un fattore giovedì?

"I tifosi sono sempre numerosi, anche giovedì erano a Siviglia e si sentivano parecchio. Penso che giovedì ci sarà l’inferno a Firenze, abbiamo bisogno di loro e loro ci sono. Tocca a noi fare una grande prestazione. Dobbiamo passare il turno, è una partita importante e ci aspettiamo il Franchi pienissimo".