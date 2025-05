Real Betis, alle 18:30 in campo contro l'Espanyol. L'11 titolare di Pellegrini

In quasi perfetta contemporaneità rispetto alla Fiorentina, in campo contro la Roma alle 18, il Real Betis giocherà in Liga contro l'Espanyol. Nel mezzo al doppio confronto con i viola gli andalusi oggi alle 18:30 sfideranno l'Espanyol in trasferta per continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions League, al momento (il Villareal ha una partita in più) distante 4 punti. Di seguito l'undici ufficiale scelto dall'allenatore dei Verdiblancos Pellegrini:

REAL BETIS (4-2-3-1): Adrian; Ricardo Rodriguez, Natan, Bartra, Sabaly; Carvalho, Altimira; Jesus Rodriguez, Lo Celso, Antony; Hernandez. Allenatore: Pellegrini.