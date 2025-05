Social Calvarese sul gol di Dovbyk: "Regolare, l’extra time può essere allungato per il tempo perso"

Nel tardo pomeriggio di oggi la Fiorentina è uscita sconfitta dallo scontro diretto per la zona europea con la Roma. Il match è stato deciso dal gol di Dovbyk negli ultimi istanti del primo tempo, anzi forse anche qualcosina oltre il recupero concesso da Chiffi. Tanto che Palladino e la Fiorentina nell'intervallo hanno protestato perché il gol sarebbe arrivato a tempo scaduto. L'ex arbitro, ora opinionista, Gianpaolo Calvarese su Instagram ha spiegato perché a termini di regolamento la rete, anche se arrivata qualche secondo oltre il recuepro, è regolare: "In occasione del vantaggio della Roma, la Fiorentina - e soprattutto Palladino - si lamenta per una possibile battuta “fuori tempo” del calcio d’angolo da cui parte l’azione del gol. In realtà il pallone esce quando mancano circa 30 secondi al termine del primo tempo, e il corner viene battuto solo alcuni secondi prima del 49’. Dunque, anche se il gol è arrivato con 3 secondi oltre il tempo di recupero, è assolutamente regolare perché l’extra time può essere ulteriormente allungato (ma mai accorciato) in funzione del tempo perso". Di seguito il post Instagram di Calvarese: