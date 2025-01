LAZIO, Scontri coi tifosi della Real Sociedad, 9 spagnoli feriti

FirenzeViola.it

Violenti scontri nella notte, a Roma, tra i tifosi della Lazio e Real Sociedad: lo racconta SportMediaset che spiega come il bilancio provvisorio sia di 9 tifosi spagnoli feriti e trasportati in ospedale, di cui uno sembrerebbe in gravi condizioni.

Le forze di polizia intervenute sul posto in quegli istanti concitati, si legge, hanno sequestrato ai biancocelesti un vero e proprio arsenale, fermando e segnalando alcuni dei protagonisti della rissa. Intanto, la stessa Lazio ha preso le distanze dall'accaduto e in queste ore ha emesso una nota per confermare la propria massima disponibilità e collaborazione con le autorità per fare luce sui fatti, preannunciando eventuali dure prese di posizione verso i propri tifosi se sarà accertato il coinvolgimento.

"In attesa degli sviluppi investigativi sui fatti accaduti nella notte, la S.S. Lazio nel condannare ogni forma di violenza, offre alle autorità la massima collaborazione e, all’esito delle indagini, ove accertato il coinvolgimento di appartenenti alla propria tifoseria, agirà duramente applicando le più rigide misure", spiega la società del presidente Claudio Lotito.