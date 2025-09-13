La formazione del Napoli: Conte lancia subito Hojlund in attacco
Il Napoli non si vuole fermare e nonostante le assenze di Rrahmani in difesa e Lukaku in attacco mantiene alto il livello con le alternative. Dietro Antonio Conte sceglie la coppia Beukema-Buongiorno lasciando Juan Jesus in panchina. La grande sorpresa però nello schieramento partenopeo è davanti, dove Hojlund appena arrivato viene schierato subito titolare, con Lucca che va in panchina. Questa la formazione del Napoli per affrontare la Fiorentina:
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte
A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Gilmour, Juan Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino, Lang.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati