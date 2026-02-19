Live Jagiellonia-Fiorentina 0-3: Piccoli si conquista e trasforma il rigore

vedi letture

90' - Ultimi cambi per lo Jagiellonia: dentro Sylla e Mazurek, fuori Bazdar e Kozlowski.

88' - Assalto finale dello Jagiellonia, che prova a fare densità in area.

85' - Altro cambio per la Fiorentina: finisce la gara di Cher Ndour, dentro Balbo.

82' - E' Mandragora a cedere il pallone al centravanti, che si presenta sul dischetto e spiazza il portiere, destro a incrociare imparabile e quinto gol in viola per Piccoli.

81' - ROBERTO PICCOLI!! TRIS VIOLA SU CALCIO DI RIGORE.

80' - Nasce tutto da uno slalom gigante di Fazzini, che entra in area e viene fermato, palla che schizza per Drachal che prova a controllarla ma se l'allunga, Piccoli mette il corpo tra il difensore e la sfera e subisce la scivolata dell'avversario. L'arbitro, a pochi passi, non ha dubbi. Rigore.

79' - RIGORE PER LA FIORENTINA! Lo conquista Piccoli per un intervento scriteriato di Drachal.

77' - Intervento duro di Wdowik su Parisi, entrata da dietro e giallo per il numero ventisette.

75' - Giallo per Lezzerini, ammonito per perdita di tempo su un rinvio .

73' - Fiorentina che ha aumentato il pressing, alzandosi un po' più rispetto ai minuti precedenti.

70' - Reazione dello Jagiellonia, con i giallorossi che stanno schiacciando la Fiorentina in questi minuti.

67' - Primi cambi per la Fiorentina: fuori Ranieri, dentro Pongracic. Finisce anche la partita di Harrison, dentro Parisi.

66' - Giù il berretto di lana per Mandragora, che si incarica di calciare una punizione guadagnata da una bella incursione di Fazzini e la trasforma con un calcio da kicker da football americano, mancino arcuato sotto l'incrocio ed esultanza sotto il settore dei tifosi ospiti. Settimo centro in stagione per il capocannoniere di questa stagione viola.

65' - GIOIELLO DI MANDRAGORA SU PUNIZIONE! 2-0 FIORENTINA!

63' - PALO DELLO JAGIELLONIA! Punizione dal limite affidata al mancino di Wdowik, che pesca il palo lontano e incoccia il legno alla destra di Lazzerini.

61' - Primo cambio della gara, lo fa lo Jagiellonia. Fuori Flach, dentro Drachal.

60' - LO JAGIELLONIA SEGNA MA E' TUTTO CANCELLATO DAL GUARDALINEE. Dopo un'insistita azione dei giallorossi, pallone che schizza per Wdowik che spinge dentro in porta vuota, tutto fermo appunto per posizione di fuorigioco (netta) ravvisata già in diretta dal guardalinee.

58' - FORTINI HA SUI PIEDI LA PALLA DELLO 0-2. Percussione profonda e un po' fortunosa del classe 2006, che si ritrova in area di rigore e invece di tirare col destro va sul sinistro, si decentra per una conclusione mancina rimpallata da Abramowicz.

54' - Secondo corner della gara, batte Fortini a cui poi ritorna la palla sui piedi dopo una prima parziale respinta della difesa di casa, il secondo cross del classe 2003 è profondo e pesca sul secondo palo Luca Ranieri, il capitano incorna di testa da posizione decentrata e, sfruttando un goffo intervento di Abramowicz che non respinge il pallone ma lo butta in porta. 1-0 viola e undicesimo centro col giglio sul petto per il numero sei.

53' - LA FIORENTINA E' IN VANTAGGIO! LUCA RANIERI PIAZZA IL COLPO DI TESTA CHE VALE L'1-0!

51' - OCCASIONE FIORENTINA! Il convalescente Fortini sventaglia per Ndour, che stoppa di petto e gira in porta, pallone deviato e in angolo.

50' - Rientra Fortini, zoppicante, per adesso.

49' - Problemi fisici per Fortini. Durante un contrasto in cui ha commesso fallo, il classe 2006 rimane a terra accusando un fastidio alla gamba.

47' - Si riparte senza cambi da ambo le parti.

46'St - PARTITI! Ricomincia Jagiellonia-Fiorentina, risultato per adesso fermo sullo 0-0.

Squadre in campo. Tra poco si ricomincia!

Appuntamento fra qualche minuto con la cronaca della ripresa!

Pareggio a reti bianche fino ad ora giusto per quanto visto (poco) in campo. L'unica occasione degna di nota ce l'ha avuta Fabbian allo scadere, dall'altra parte lo Jagiellonia si è mostrata squadra organizzata e con un paio di calciatori in palla.

FINISCE IL PRIMO TEMPO. 0-0 A BIALYSTOK.

46' - FABBIAN VICINO AL PRIMO GOL IN VIOLA! In pieno recupero, la più grossa chance del primo tempo, con cross basso dal fondo di Gosens raccolto da Fabbian, che controlla e spara col destro sul primo palo, Abramowicz si supera deviando in angolo un pallone potente e ben indirizzato. Dal corner (il primo per la Fiorentina) tentativo in anticipo di testa di Gosens ma palla fuori.

45' - Un minuto di recupero. Si giocherà fino al 46'.

43' - Piccoli in ombra, stretto dai due centrali e controllato molto bene in particolare da Pelmard. Il centravanti viola sta cercando di far salire la squadra facendo a sportellate con tutti, ma sta toccando pochi palloni.

40' - Vanoli scatenato in panchina. Dopo un banale errore in impostazione dei suoi, il tecnico della Fiorentina sbotta, si leva il giubbotto e lo lancia a terra, nonostante i -8 gradi di Bialystok.

37' - Primo tiro in porta per la Fiorentina: Mandragora scodella in area con un sinistro a rientrare, classico inserimento di Fabbian che col piattone gira verso lo specchio, tiro lento e centrale bloccato da Abramowicz.

35' - Ammonito anche Rolando Mandragora , per fallo in mezzo al campo.

34' - Potenziale mismatch sulla sinistra: Fazzini sembra poter mettere in grande difficoltà Wojtuszek, col terzino di casa che pare avere un passo diverso rispetto al classe 2003 toscano.

32' - Gior palla quasi infinito dello Jaga, interrotto da Mandragora che recupera la sfera e subisce fallo.

30' - Mezz'ora di gioco, ancora nessuna vera occasione né da una parte né dall'altra. Sia Abramowicz che Lezzerini, i due portieri, per adesso spettatori non paganti.

25' - Buona trama offensiva della Fiorentina: Ndour, Fazzini, Mandragora, imbucata per Fabbian che però ritarda al momento di aprire per Harrison, la difesa di casa allontana.

23' - Nonostante il giallo, Fazzini sembra il più in palla. Buon dribbling sulla sinistra e fallo conquistato.

21' - PRIMO GIALLO DELLA PARTITA! Fazzini, che sembrava aver effettuato un contrasto pulito, viene punito invece con l'ammonizione per fallo su Mazurek.

20' - Primo intervento per Lezzerini: su un pallone rimasto nella terra di nessuno in area il numero uno viola esce con coraggio in presa bassa.

18' - Niente di fatto dal calcio d'angolo, corner corto e Fortini che allonatana di nuovo.

17' - Primo corner della partita: lo concede Fortini con un colpo di testa a respingere l'ennesimo cross dello Jagiellonia.

14'- Jagiellonia che continua a fare la partita: stavolta attacca sulla sinistra, traversone di Mazurek a cercare il taglio di Pozo, seguito molto bene da Gosens che respinge il pallone in tuffo di testa.

12' - Tanti falli da parte dei viola. Anche Gosens viene fermato dall'arbitro per un contrasto irregolare.

10' - Sbracciata di Fabbian in attacco e punizione per lo Jagiellonia.

7'- Lo Jagiellonia fa la partita e prova a sfondare a destra, sfiorando la rete su un cross basso di Imaz che viene allungato da Fortini in diagonale, respinta però che genera una carambola finendo addosso a Jozwiak, pallone che schizza fuori ma non di poco.

4'- Prima potenziale azione offensiva dello Jagiellonia: nasce tutto da un pallone perso sulla trequarti da Fabbian, ripartenza dei padroni di casa e cross basso dalla destra di Pozo, Comuzzo spazza.

3' - Terreno non in perfette condizioni e clima ampiamente descritto in questi giorni, freddo secco col termometro che segna -8 gradi.

1' - PARTITI! Comincia Jegiellonia-Fiorentina!

21.00 - Tutto pronto per il calcio d'inizio, batterà la Fiorentina...

20.58 - Squadre in campo, ecco l'inno della Conference!

Calcio d'inizio alle ore 21, quasi tutto pronto per questa prima notte europea del 2026 per la Fiorentina. Su FirenzeViola.it potrete seguire la live testuale dell'incontro, mentre su Radio FirenzeViola ci sarà la radiocronaca dell'incontro a cura del nostro inviato a Bialystok Andrea Giannattasio.

La Fiorentina sfida il freddo e la squadra prima nel campionato polacco: quasi tutto pronto per la sfida che vedrà i viola opporsi allo Jagiellonia di Bialystok, andata dei playoff di Conference League (ritorno fissato per giovedì 26 febbraio alle ore 18.45 al Franchi). Paolo Vanoli ha deciso di risparmiare tanti big (De Gea, Dodo, Solomon e Kean non sono neanche partiti per la trasferta polacca) e propone un undici sperimentale, con tanti Primavera in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali e le scelte che ha fatto Paolo Vanoli: Harrison e Fazzini affiancano Piccoli.

Jagiellonia (4-4-2): Abramowicz; Wdowik, Bernardo Vital, Pelmard, Wojtuszek; Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz. Allenatore: Adrian Siemieniec

A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Drachal, Rallis, Sylla, Krasiewicz, Kozlowski

Fiorentina (4-1-4-1): Lezzerini, Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Pongracic, Fagioli, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Parisi, Sadotti, Bertolini