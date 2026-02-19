Jagiellonia-Fiorentina 0-0 al 45': freddo e noia a Bialystok

FirenzeViola

Pareggio a reti bianche fino ad ora giusto per quanto visto (poco) in campo. L'unica occasione degna di nota ce l'ha avuta la Fiorentina con Fabbian allo scadere, dall'altra parte lo Jagiellonia si è mostrata squadra organizzata e con un paio di calciatori in palla.  Per il resto ritmi basssi, gioco spezzettato per i tanti interventi dell'arbitro e un manto erboso che non pare in perfette condizioni e limita la circolazione di palla. Non pervenuto per adesso Roberto Piccoli, controllato bene dalla difesa di casa, bene la coppia centrale viola Ranieri-Comuzzo e, anche se chiamato in causa soltanto per un paio di uscite, anche Luca Lezzerini.