JUVENTUS, I convocati: ok Nico. Presenti D. Luiz e Danilo

Alle 18:00 all'Allianz Stadium la Fiorentina affronterà la Juventus nell'ultima gara del 2024. Pochi minuti fa la società bianconera ha diramato i convocati in vista del match. Solo buone notizie per Thiago Motta che ritrova Douglas Luiz e Danilo. Presente anche il grande ex di giornata Nico Gonzalez. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Savona.

Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz.

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Mbangula.