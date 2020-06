INZAGHI, Abbiamo tanti infortuni. Viola organizzata

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha analizzato così la gara contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN: "Io penso che la vittoria di oggi sia una vittoria di carattere, di voglia. Abbiamo qualche problema a livelllo numerico, abbiamo avuto diversi infortuni ed è difficile. Devo dire grazie perché Correa, Radu e Marusic senza questa emergenza non li avrei schierati visto che ieri non si erano allenati... Anche Vavro si allena da 4 o 5 giorni a ritmo ridotto. I ragazzi hanno tanta volontà negli allenamenti, la Fiorentina è organizzata ed un'ottima squadra: non era semplice".

Ci racconta la sua esultanza.

"Avevamo lasciato che potevamo giocare una partita a settimana e non avevamo problemi, ma adesso non è semplice perché abbiamo fuori Leiva, Luiz Felipe, Lulic e gli altri che ho portato in panchina mi era stato consigliato di non utilizzarli perché erano a forte rischio. Ho chiesto un sacrificio, una squadra senza carattere non avrebbe mai vinto questa partita".

Che cosa è successo con l'arbitro?

"Era due anni e mezzo che non venivo espulso, mi dispiace tantissimo ed ho cercato di aiutare gli arbitri. Sono entrato leggermente in campo e avrebbe potuto ammonirmi perché almeno sarei stato martedì con i miei in panchina".

Come sta la squadra mentalmente?

"Sapevamo l'impotanza della posta in palio e sapevano che Radu e Correa avevano chiesto il cambio con problemi, Lukaku è fermo da 5 mesi ed è dovuto entrare, Marusic l'ho visto solo ieri per un allenamento blando. Sono preoccupati perché sanno che siamo in emergenza, ma devono stare tranquilli perché abbiamo questi ragazzi giovani che ci aiutano tantissimo".

Come mai l'approccio oggi è stato più prudente?

"Probabilmente abbiamo gestito, sapevamo che la partita sarebbe stata dispendiosa, i giocatori che avevamo in panchina si sperava di non utilizzarli, ma alla fine ho chiesto un sacrificio a tutti. I primi 30 minuti non abbiamo fatto malissimo nonostante una buona Fiorentina".

Luis Alberto ha segnato perché non c'erano due punte statiche. E' vero?

"Penso di sì. Il primo tempo senza Luiz Felipe e Vavro e non potendo utilizzare Radu riuscivamo a sviluppare a sinistra non come a destra. Bastos l'ho tolto perché era ammonito poi Radu ha aiutato anche Luis Alberto a fare molto meglio".