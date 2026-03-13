Inter, Lautaro torna a correre: l'obiettivo è sulla trasferta di Firenze
Lautaro Martinez ha messo il mirino sulla trasferta di Firenze. Il capitano dell'Inter, fermo ai box dopo l'infortunio al polpaccio accusato in Norvegia contro il Bodo Glimt, dopo 22 giorni di terapie e di blando lavoro in palestra ad Appiano Gentile, è tornato a calcare i campi e a correre nella giornata di ieri, con l'obiettivo di tornare a giocare al Franchi domenica 22 marzo contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta stamani La Gazzetta dello Sport, l'argentino sta seguendo un programma di recupero per ottimizzare i tempi e dovrebbe tornare disponibile per la trasferta del 22 marzo a Firenze, contro la squadra di Vanoli.
