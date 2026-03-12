Dagli inviati Rakow, Tomczyk ottimista: "Bicchiere mezzo pieno: possiamo ancora passare"

Al termine di Fiorentina-Rakow, gara d'andata degli ottavi di Conference League che ha visto i viola vincere per 2-1, ha parlato di fronte ai giornalisti Lukasz Tomczyk. Queste le parole del tecnico dei polacchi in conferenza stampa dalla pancia del Franchi: "Abbiamo lottato, è stata una partita maschia. Il secondo tempo è iniziato bene, abbiamo segnato ma ci rimane una sensazione di delusione. Abbiamo subito preso il gol del pari, volevamo ribaltarla e sembrava un pareggio alla fine. Ci sono state anche un paio di situazioni buone in cui ci siamo avvicinati alla porta, poi è finita 2-1 e siamo usciti delusi. Faremo di tutto per ribaltarla al ritorno, portiamo a casa il positivo: abbiamo combattuto e al ritorno faremo di tutto per vincere".

È più arrabbiato per il rigore o orgoglioso del suo Rakow?

"Sono combattuto. Avremmo voluto vincere, che sia campionato o Conference non è importante. Se guardiamo alla partita e al calcio italiano, però, soprattutto alla squadra che abbiamo affrontato, possiamo dire di avere ancora la possibilità di passare. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno".

Cosa farete in vista del ritorno?

"Analizzeremo meglio la Fiorentina e queste lezioni ci faranno comodo anche per il futuro. Già al ritorno faremo vedere che abbiamo imparato la lezione e ci prepareremo al meglio".

In virtù della sconfitta, cambierete piano gara per il ritorno?

"Anche con l'1-1 non avremmo cambiato il nostro piano tattico. Cercheremo di prepararci meglio, certamente col pareggio sarebbe stata un'altra cosa ma non vogliamo basarci troppo sul risultato dell'andata. Lavoriamo da squadra e basta".

È rimasto sorpreso dello stadio quasi vuoto?

"Nonostante i nostri tifosi non fossero così tanti, si sono fatti sentire. Gli va fatto un plauso, al ritorno mostreremo davvero il nostro dodicesimo uomo".

La Fiorentina gioca un match fondamentale lunedì a Cremona. In vista del ritorno, "tifa" per i viola, che magari arriverebbero più tranquilli all'appuntamento con voi?

"Nel calcio non si sa mai se basta una partita per determinare la salvezza. Anche noi abbiamo una partita importante e poi avremo la Coppa di Polonia, dobbiamo solo pensare a noi stessi e a domenica. Guarderò, però, sicuramente il calcio italiano e a prescindere da oggi, continuerò a guardare la Serie A come ho sempre fatto. Ricordo bene il Sassuolo di De Zerbi o l'Atalanta di Gasperini, ci ispiriamo molto a loro".