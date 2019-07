INGLESE, Cercato da tanti club ma volevo Parma

Roberto Inglese ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Parma, che lo ha acquistato superando la concorrenza anche della Fiorentina. Ecco come l'attaccante spiega la sua scelta: "Ero cercato da tante squadre, la differenza l’ha fatta la mia volontà di tornare a Parma a tutti i costi ma anche la voglia messa dal direttore e dal presidente di portarmi qui subito e di chiudere in fretta la trattativa. Non posso fare altro che ringraziarli e sono contento che questo matrimonio si sia fatto col consenso di tutte le parti. Inoltre l’anno scorso si è creato un legame particolare con il mister D'Aversa, è inutile negare che abbiamo un buon feeling venendo anche dalla stessa terra. E’ stato subito uno degli allenatori con cui mi sono trovato meglio. E il modo di giocare in cui sono lì da solo in avanti è quello che prediligo, sono contento sia per le sue idee sia per il suo modo di giocare. Questo ha fatto la differenza"