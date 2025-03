Il Panathinaikos pareggia in campionato: giovedì a Firenze per il ritorno di Conference

vedi letture

Turno di campionato anche per il Panathinaikos, avversario della Fiorentina giovedì al Franchi (ore 21) per la gara di ritorno degli ottavi di Conference (si riparte dal 3-2 per i greci). Anche la squadra ateniese ha giocato oggi, nel tardo pomeriggio, in casa dell'Atromitos. La partita è finita 1-1 con gol del neo entrato (all'84' al posto di Cerin) Maksimovic che ha salvato la squadra di Rui Vitoria al 90', dopo il vantaggio di Jubitana al 77'.

Questa la formazione schierata, con poco turn over rispetto alla gara di giovedì scorso:

Panathinaikos (4-3-3): Dragowski, Vagiannidis, Schenkeveld, Ingason, Max (84' Limnios); Cerin (84' Maksimovic), Siopis, Ounahi, Tete, Ioannidis (84' Jeremejeff), Djuricic (63' Swidersky).