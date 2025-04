Il Celje e una notte storica. Parla Riera: "Coi viola le farfalle nello stomaco"

vedi letture

Per aumentare attesa e passione in vista della storica gara di ritorno contro la Fiorentina, l'Nk Celje ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una sorta di speciale in cui, attraverso le voci di calciatori, allenatore e tifosi, il club gialloblù ricostruisce il percorso in Conference e spiega l'importanza della trasferta a Firenze. Inizia Svit Seslar, classe 2002 e anima offensiva del Celje: "Ho iniziato a giocare qui quando avevo quattro anni. So quanto è importante questa partita per Celje e per tutta la Slovenia".

Parla anche il padre di Seslar, ormai diventato un 'celjese' doc: "Siamo molto fieri di quello che sta facendo, si vede che si sta divertendo qui in un contesto dove è a casa".

Poi spazio al tecnico spagnolo Alberto Riera: "Ci sono persone a cui piacerò, altre a cui non piacerò. So che non posso piacere a tutti. Ho una mia idea e una mia concezione di calcio, è normale. So solo affrontare così il lavoro. Per me è importante controllare, o provare a farlo, tutto nei miei calciatori. Vederli come arrivano al campo, capire come hanno dormito. L'atmosfera, il mood, è tutto nello spogliatoio".

Infine, il Celje ha pubblicato parte di un discorso fatto da Riera negli spogliatoi in preparazione del doppio scontro con la Fiorentina: "State bene? Dovete essere felici. Adesso simuleremo in allenamento cosa dovremo fare contro la Fiorentina. Per una partita del genere dovete avere le farfalle nello stomaco e solo una cosa in testa: cosa devo fare in campo e come. Dare il vostro meglio, sempre. Non dobbiamo inventarci niente. Wow, sono così contento di essere arrivato qui, non immaginate quanto".