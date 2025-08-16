Il Cagliari batte l'Entella solo ai rigori ma va ai sedicesimi di Coppa Italia
Il Cagliari di Pisacane non brilla all'esordio in partite ufficiali nei 32esimi di Coppa Italia contro la Virtus Entella, ma fa il suo dovere. All'Unipol Domus Arena non basta una rete di Roberto Piccoli a fine primo tempo per avere la meglio dei liguri che grazie a una autorete di Deiola, arrivata proprio qualche istante dopo un rigore sbagliato da Mina, riescono a portare la sfida ai rigori.
La lotteria alla fine vede vincenti i rossoblu. Ha iniziato da subito uno dei nuovi acquisti Michael Folorunsho, arrivato dal Napoli dopo i sei mesi alla Fiorentina, mente per Esposito e Kılıçsoy c'è stata la possibilità di giocare poco meno di mezzora, ma tanto è bastato per strappare gli applausi dei tifosi presenti che a una settimana dalla prima partita di campionato contro la Fiorentina, hanno potuto accogliere la prima vittoria contro la Virtus Entella.
