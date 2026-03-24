Il CNB di oggi: "Fagioli, le parole di Gattuso tolgono i dubbi: presto sarà in Nazionale"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato della mancata convocazione in nazionale per Nicolò Fagioli: "Ieri ho seguito con grande attenzione la conferenza stampa di Gattuso, curioso di capire se fosse intervenuto anche su Fagioli. Si parlava infatti di voci di spogliatoio che avrebbero osteggiato una sua convocazione, l'apertura però del commissario tecnico l'ho trovata giusta e importante.

Fagioli è un talento starordinario e può diventare un punto di riferimento anche in nazionale. Conoscendo l'onestà di Gattuso se ha detto che presto lo vorrà vedere in azione sono convinto che presto lui ci arriverà e chissà, se l'Italia otterrà il pass per i Mondiali potrebbe anche andare negli Stati Uniti".