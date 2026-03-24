Kean non ancora in condizione, la Gazzetta: "Moise ha perso il duello con Pio Esposito"
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Il presente della nazionale italiana, alle porte di un playoff decisivo contro l'Irlanda del Nord per ottenere il pass verso i Mondiali, impone risultati e, di conseguenza, scelte anche coraggiose. Tra oggi e domani i probabili titolari dovranno dare il massimo per difendere il proprio posto dalle legittime ambizioni di chi spinge da dietro. Kean, ad esempio, ha perso il confronto diretto al Franchi in Fiorentina-Inter con Pio Esposito: a differenza dell'attaccante nerazzurro, Moise ha fallito un’occasione che nei suoi momenti migliori difficilmente avrebbe sbagliato.
Reduce da un infortunio, non appare ancora al top della condizione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
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