GILARDINO, Napoli? Speriamo non sia un Viola-bis

Fonte: TMW

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, si è così espresso in conferenza stampa in vista della sfida col Napoli: "Ci auguriamo che non risucceda la stessa cosa accaduta contro la Fiorentina (ride, ndr). Pressione? E' passione, non pressione. La pressione è giusto ce l'abbia io. I ragazzi devono essere trasportati dalla passione. Io non mi sposto da avere pressioni, le ho sempre avute.

E' un motivo in più per essere ancora più lucido, più dentro alla partita. Ma la passione è quello che ci deve fare quel qualcosa in più. E' quello che noi dobbiamo avvertire, la squadra sa dell'importanza della partita. Noi giochiamo contro i campioni d'Italia ma vogliamo punti".