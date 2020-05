GASTALDELLO, Sto con Cellino: non voglio giocare

Daniele Gastaldello,, difensore del Brescia (prossimo teorico avversario della Fiorentina non appena riprenderà il campionato) si allinea al pensiero del suo presidente Massimo Cellino che nelle scorse settimane più volte ha espresso perplessità sul ritorno in campo. Il giocatore ha così parlato in un’intervista a La Repubblica: “Giocare? Se lo chiedono a me dico di no. Credo che al centro e al sud non sia arrivato davvero quello che si è visto in Lombardia. Non ci sono neanche i presupposti, non ci sentiamo sicuri. Ci chiedono di riprendere ad allenarci e di tornare in campo subito, concentrando 12 partite in un mese e mezzo: è ingiusto, ne va dell’incolumità di tutti i giocatori. Parlo per me e per i miei compagni. Alcune squadre già in campo? Non è stato giusto partire scaglionati. Noi al Brescia ancora non abbiamo ricominciato e non siamo certo gli unici. Bisognava partire tutti insieme”.