EX PREP. UDINESE, Pereyra presto sarà al top

Claudio Bordon, ex preparatore atletico dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto in cui ha spiegato quanto tempo servirà prima che i bianconeri arrivino al massimo della forma: "Servirà ancora un mese di lavoro ma soprattutto di partite intense, per acquisire il ritmo partita che adesso manca all'Udinese. I tempi non sono uguali per tutti e dipendono soprattutto da fattori spesso trascurati ai non addetti ai lavori, come il campionato o la categoria di provenienza.

Pereyra? Da come lo conosco non ci metterà molto perché è magro, longilineo, ha qualità fisiche eccezionali e in più adesso è anche esperto nella gestione. Dopo essersi allenato da solo quest'estate adesso gli serve solo giocare per trovare la forma migliore, che potrebbe arrivare tra 3/4 settimane".