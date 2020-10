DS SPEZIA, Viola superiori, giocheremo al massimo

Mauro Meluso, ds dello Spezia parla della sfida con la Fiorentina a Radio Marte. Ecco uno stralcio dell'intervista: “La Fiorentina è superiore per organico e storia. Ed ha sostituito bene Chiesa, con Callejon. Da parte nostra dobbiamo ragionare e giocare con la volontà e il massimo impegno. Positivo al Covid per fortuna abbiamo solo Marchizza con la Nazionale Under 21, probabilmente si è contagiato lì ma sono ipotesi. La posizione dello Spezia dopo il caso Juventus-Napoli? Ci vuole un po’ di buonsenso, perché il protocollo Figc prevede delle cose e quello statale altre. Non ricordo questa situazione in 55 anni. E finché non si troverà il vaccino bisognerà muoversi secondo quello il momento storico. Noi comunque rispettiamo tutti i protocolli, proprio ieri nel centro sportivo abbiamo allargato tantissimo gli spogliatoi, addirittura ne abbiamo tre per evitare il contagio e aumentare il distanziamento".